Acciones energéticas y de bancarización, en reunión de trabajo del Partido en Matanzas

La primera semana de agosto se celebrará en Matanzas el primer juicio por el robo de aceite dieléctrico, delito que mantiene fuera de servicio subestaciones eléctricas en la provincia.

El anuncio lo hizo este martes el primer secretario del Partido, Mario Sabines Lorenzo, durante una reunión de trabajo en la que también se trataron otros temas medulares de la sociedad matancera.

Además, Sabines Lorenzo informó que se rescatan megawhatt no apagables para convertirlos en apagables e incorporarlos a la rotación del sistema como parte de las acciones para aliviar la demanda energética.

Sin embargo, la provincia enfrenta serias dificultades con el estado de sus subestaciones. Actualmente 12 se encuentran fuera de servicio: cuatro están paralizadas por robo de aceite dieléctrico y las ocho restantes presentan quemaduras en sus transformadores.

El primer secretario precisó que el Ministerio del Interior desarrolla investigaciones para esclarecer y frenar este tipo de delitos que afectan la estabilidad del servicio eléctrico en el territorio.

El juicio programado para la primera semana de agosto forma parte de las acciones legales contra quienes han sustraído el aceite dieléctrico, un componente vital para el funcionamiento de los transformadores.

En otro orden, la empresa eléctrica avanza en el plan de alumbrado público con energías renovables.

Está prevista la instalación de 550 lámparas de alimentación solar en toda la provincia. Ya están colocadas en el municipio cabecera, específicamente en el parque René Fraga, Peñas Altas, el viaducto y otras ubicaciones céntricas.

En materia financiera, Yanetsys Chávez, directora provincial de Bandec, explicó los cambios que establece la Resolución 74 del 2026, con entrada en vigor el primero de agosto.

A partir de esa fecha, los pagos digitales en línea tendrán disponibilidad instantánea de fondos. Se establecen bonificaciones: el vendedor recibirá un dos por ciento y el comprador un cuatro por ciento por el uso de estas vías.

La directora precisó también que el acceso al efectivo para los actores económicos dependerá del comportamiento de sus pagos digitales y de los depósitos en efectivo que realicen, como parte del proceso de bancarización que avanza en el país.