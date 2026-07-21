Nuevos profesionales del Turismo

Con las ceremonias de graduación de las Facultades de Ciencias Económicas e Idiomas concluyó la entrega de títulos de licenciados de esas áreas en la Universidad de Matanzas (UM) de los profesionales del municipio cabecera de esta occidental provincia.

La Doctora en Ciencias Leyda Finalé de la Cruz, rectora de la UM, dedicó unas palabras a quienes solicitó “ser hombres y mujeres de estos tiempos tan necesitados de mucho amor y sacrificio ante la tarea de defender esta maravillosa obra que es la Revolución”.

Rachell Tornés y José Rojas estuvieron entre los jóvenes de Licenciatura en Turismo que recibieron Título de Oro y Premio al Mérito Científico, reconocimiento a su trayectoria académica y capacidad para realizar investigaciones, atributos que de seguro mucho se elogiará en los sitios donde se incorporen a la vida laboral.

Rachell agradeció al claustro de profesores por cuatro años de enseñanzas, la posibilidad de participar con investigaciones en los Fórum de Ciencia y Técnica, y poder conocer, de alguna manera, durante las prácticas pre profesionales procesos turísticos en hoteles en Varadero.

Resaltó que fueron tiempos difíciles, sobre todo estos últimos dos años, pero el deseo de vencer, acotó, fue más fuerte que las dificultades energéticas, que afectan la vida del pueblo y también de los estudiantes.

Dedicadas al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año del natalicio de su centenario y al 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, con las ceremonias de Ciencias Empresariales e Idiomas, mil 339 profesionales egresarán durante este mes de julio de la UM, en graduaciones del curso 2025-2026 que acontecen del 13 al 24 del mes en curso.

Foto: Tomadas del perfil de Facebook de la Universidad de Matanzas