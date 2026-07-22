22 de julio de 2026

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Continúa vigilancia epidemiológica en Matanzas

22 de julio de 2026 Gicel Guerra de la Riva
Los expertos comentaron que se aprecia un aumento de los febriles pero nada alarmante. Se continúa de manera estricta la vigilancia epidemiológica y se espera terminar el mes de julio sin transmisión.

En la provincia de Matanzas no hay transmisión de dengue, pero sí casos positivos al análisis de Inmunoglobulina M (igm), en Jagüey Grande, Colón y en el reparto Iglesias de la ciudad cabecera, información que trascendió en intercambio de las principales autoridades del territorio y el sector sanitario.

Los expertos comentaron que se aprecia un aumento de los febriles pero nada alarmante. Se continúa de manera estricta la vigilancia epidemiológica y se espera terminar el mes de julio sin transmisión.

El primer secretario del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo hizo un llamado a los directivos de la Salud a extremar medidas de control en hogares y centros laborales, para disminuir los riesgos y evitar la propagación de las enfermedades transmitidas por vectores.

De igual manera exhortó a los representantes de comunales a intencionar la recogida de deshechos sólidos en los lugares de mayor riesgos para evitar daños mayores.

Asimismo puntualizó la importancia de acudir a las instituciones sanitarias ante cualquier síntoma sospechoso.

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