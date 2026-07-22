Continúa vigilancia epidemiológica en Matanzas

En la provincia de Matanzas no hay transmisión de dengue, pero sí casos positivos al análisis de Inmunoglobulina M (igm), en Jagüey Grande, Colón y en el reparto Iglesias de la ciudad cabecera, información que trascendió en intercambio de las principales autoridades del territorio y el sector sanitario.

Los expertos comentaron que se aprecia un aumento de los febriles pero nada alarmante. Se continúa de manera estricta la vigilancia epidemiológica y se espera terminar el mes de julio sin transmisión.

El primer secretario del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo hizo un llamado a los directivos de la Salud a extremar medidas de control en hogares y centros laborales, para disminuir los riesgos y evitar la propagación de las enfermedades transmitidas por vectores.

De igual manera exhortó a los representantes de comunales a intencionar la recogida de deshechos sólidos en los lugares de mayor riesgos para evitar daños mayores.

Asimismo puntualizó la importancia de acudir a las instituciones sanitarias ante cualquier síntoma sospechoso.