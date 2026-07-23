EMBER Matanzas, pionera en la colaboración con la española Velamar

La Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) de Matanzas, es la primera de su tipo, fuera de La Habana, en colaborar con la empresa española Velamar.

Como paso inicial, se sostuvo un encuentro con la empresa española Velamar, mipymes de la provincia y trabajadores por cuenta propia, con el objetivo de concertar acuerdos de colaboración.

El intercambio representó un paso importante, este miércoles, para los emprendedores matanceros ya que dicha cooperación da cumplimiento a las transformaciones económicas y sociales contenidas en los 23 ejes temáticos y las 176 medidas.

Se trata de alianzas encaminadas a dar cumplimiento al eje estratégico número tres, que tiene como objetivo impulsar la producción nacional y la sustitución de importaciones, donde la empresa Velamar es un pilar fundamental.

El intercambio contó, por la parte española, con Ricardo D’Gonzalo, director de IGH para Centroamérica y el Caribe —la planta más grande de aromas y sabores de Europa—, así como con otros representantes de la firma ibérica.

En el encuentro, donde aún no hubo firma de acuerdos, se expusieron varios renglones que posibilitan mantener una producción estable. Lo más cercano a materializarse es la adquisición de extractos para la confección de refrescos en la UEB de Jovellanos.

Precisamente, los directivos de Velamar se hicieron acompañar por la directora de la UEB Jovellanos, presente en el encuentro, para constatar in situ la fábrica de refresco y, además, el pozo de agua certificada, con vistas a la posibilidad de montar una línea de agua embotellada.

Velamar es una empresa con capital ciento por ciento español y radica en Cuba desde 1999, lo que garantiza seriedad en sus negocios. Esta dependencia posee un amplio catálogo de ofertas, con prácticamente todos los productos que importa la industria alimentaria cubana.

Comercializan, además, productos de aseo, farmacéuticos y otras líneas que forman parte de su carpeta de oportunidades.