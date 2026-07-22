Celebran acto por el Día de la Rebeldía Nacional en el municipio de Matanzas

El emblemático Teatro Sauto, Monumento Nacional, acogió el acto municipal por el Día de la Rebeldía Nacional con la presencia de una amplia representación del pueblo yumurino.

Los presentes rememoraron pasajes de aquella gloriosa jornada cuando valerosos jóvenes cubanos comandados por Fidel decidieron combatir la ignominia al asaltar una fortalezQa militar, junto a otras acciones.

Desde entonces, cuando se avecina la histórica fecha, los cubanos rinden homenaje a aquellos valores combatientes.

Durante la conmemoración se le entregó el carnet que los acredita como militantes del Partido Comunista de Cuba a un grupo de trabajadores que se destacan por su trayectoria laboral y entrega incondicional ante cada tarea asignada.

También se reconocieron centros, organizaciones y trabajadores del municipio cabecera.

Un momento conmovedor lo representó el cerrado aplauso que recibieran los especialistas de la Termoeléctrica Antonio Guiteras al recibir el diploma, lo que demuestra la admiración que despierta entre los matanceros la entrega y consagración de ese colectivo.

La doctora Roxana Ojito, desde la tribuna, expresó que cada niño sano que corre y cada madre que sonríe es una de las tantas muestras de que en Matanzas se cumplió el programa del Moncada.

El municipio de Matanzas recibió por parte del Gobierno y el Partido un reconocimiento especial por su contribución a los resultados alcanzados por la provincia que le valiera la condición de destacada.

Yannara Concepción, primera secretaria del PCC felicitó a los nuevos militantes que ingresan a la organización.

La dirigente política evocó la figura de Fidel, » un revolucionario jamás se rinde y ni se cansa, como él nos enseñó».

Valoró además resultados alentadores de la economía del territorio como el cumplimiento de la circulación mercantil.

La cultura formó parte de la celebración desde el talento de los jóvenes integrantes del proyecto cultural Maravillas de la Infancia.