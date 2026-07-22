Gradúan galenos en Matanzas

La vida profesional sellará la preparación de estos jóvenes que apostarán por cuidar y sanar la Salud Pública desde cada rincón de la geografía matancera.

Con especial trayectoria docente destacaron 67 egresados, merecedores del Título de Oro, donde distinguió la Dra. Lisandra Elvira Martínez Linares, única alumna que terminó con cinco puntos de promedio general.

De igual manera se instituyó el Movimiento Vanguardista Mario Muñoz Monroy y se entregó el Premio al Mérito Científico a cinco estudiantes.

El encuentro propició homenajear la memoria del Dr. Julio Font Tió, en su centenario.