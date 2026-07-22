Título de Oro distingue a investigadora del Archivo Histórico provincial

La reciente graduación con Título de Oro en la carrera de Historia de Sandra de las Mercedes Alonso Perdomo, investigadora del Archivo Histórico provincial constituye un motivo de orgullo para la institución que tuvo el privilegio de acompañar parte de su formación profesional.

El Archivo Histórico celebra un nuevo logro que trasciende lo individual y refleja el compromiso de las mujeres con la preservación de la memoria, la investigación y el desarrollo cultural.

Su resultado es también expresión de un colectivo integrado, en su inmensa mayoría, por mujeres que, con preparación, constancia y vocación, impulsan cada día la gestión documental y la conservación del patrimonio histórico.

Más que custodiar documentos, el Archivo contribuye a formar investigadores, profesionales y futuros docentes que darán continuidad a las Humanidades y fortalecerán el vínculo entre la gestión documental, la investigación y la enseñanza.