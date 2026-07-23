Calimetenses reciben Condición de Vanguardia Provincial

Cientos de calimetenses se reunieron hoy en la plaza del municipio cabecera para conmemorar el aniversario 73 del asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Durante el acto de conmemoración, 73 nuevos militantes recibieron el carné que los acredita como nuevos ingresos al Partido Comunista de Cuba, organización que funge como vanguardia organizada de nuestro pueblo.

Por los resultados integrales alcanzados en esta etapa en saludo al 26 de julio, el buró provincial del Partido decidió otorgar la Condición de Vanguardia a Calimete.

El reconocimiento lo recibió la primera secretaria del Partido en este sureño territorio Zomaika Triana Berriel.

La dirigente política se dirigió a los presentes para denunciar el cerco energético contra Cuba.

Enumeró además algunos de los resultados que le valiera al territorio esta condición como la instalación de paneles solares en instituciones sociales, la reparación de estaciones de bombeo, destacando, entre otros indicadores sociales, la mortalidad materna en cero.

Desde lo productivo, Triana Berriel informó sobre el cumplimiento de los planes de leche y carne, y el papel protagónico de las mini industrias para dotar al poblado de los alimentos necesarios.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo del Primer Secretario del Partido en la provincia Mario Sabines Lorenzo, quien reconoció que entre las acciones emprendidas por la provincia se atienden a más de 21 mil personas en situación de vulnerabilidad.

Al importante momento político-cultural contó con la presencia del miembro del Buró Político, vicepresidente de la República de Cuba Salvador Valdés Mesa.