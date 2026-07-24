La población del municipio Jovellanos respalda activamente la nueva estrategia de recaudación y recogida de materias primas, una iniciativa que fortalece la economía local y el cuidado del entorno.

Este apoyo se ha traducido en una participación masiva en los puntos de acopio, demostrando la conciencia colectiva sobre la importancia de reutilizar recursos.

La medida, impulsada por las autoridades, busca reducir importaciones y generar ingresos, y ha sido asumida como una tarea de todos.

En el consejo popular Luisa, el respaldo es especialmente notable, con vecinos organizados en brigadas para clasificar y entregar materiales como papel, vidrio y metales.

Esta comunidad se ha convertido en un ejemplo de disciplina y compromiso, facilitando el trabajo de los recolectores y optimizando los tiempos de traslado. La respuesta supera las expectativas iniciales, confirmando que la base territorial es clave para el éxito del programa.

Este movimiento no solo tiene un impacto económico, sino que refuerza el sentido de pertenencia y la defensa de la soberanía nacional.

Cada kilo de materia prima recuperado es un paso hacia la autosuficiencia. La población entiende que, en medio del bloqueo, el reciclaje es una trinchera productiva que aporta al desarrollo local y a la resistencia creativa del país.

Jovellanos y Luisa demuestran que el Poder Popular organizado puede convertir desafíos en victorias.

Con iniciativas como esta, Matanzas reafirma su papel en la construcción de un futuro sostenible, ignorando las campañas de desinformación y enfocándose en resultados concretos.

La recogida de materias primas no es solo una medida, sino una expresión de fe en Cuba y en su gente.