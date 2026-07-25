Apagones en Cuba: el bloqueo energético que no se nombra

Cada día son más las voces que se alzan contra los apagones en Cuba. Y es comprensible: los cortes eléctricos generan molestias y agobian a la población.

Sin embargo, gran parte del descontento se dirige exclusivamente hacia el Gobierno y los dirigentes nacionales, con un lenguaje cargado de frustración, pero con poco análisis de fondo.

Lo cierto es que pocos mencionan la causa estructural: el bloqueo económico y el cerco energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Para dimensionar el problema, baste un dato: en los primeros siete meses del año, únicamente un buque con petróleo ha atracado en puerto cubano. Mensualmente se necesitan ocho. Es decir, de los 56 cargamentos requeridos, solo ha llegado uno.

Ante esta realidad, cualquier observador sensato comprendería que ningún país —salvo Cuba— habría soportado semejante crimen de asfixia sin colapsar. Reflexionar sobre esto no exime responsabilidades internas, pero sitúa el debate en su justa dimensión.