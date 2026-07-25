Archivo Histórico provincial se suma al taller de verano Caminando y Aprendiendo

El Archivo Histórico provincial de Matanzas abrió sus puertas a los participantes del taller de verano “Caminando y Aprendiendo”, una iniciativa del Museo Palacio de Junco que propone a niños y adolescentes recorrer la ciudad para conocer su historia y el valor de su patrimonio.



Como parte del itinerario, los asistentes visitaron la sede del Archivo, ubicada en la casa natal del insigne poeta matancero José Jacinto Milanés, donde recibieron una explicación sobre la importancia de este inmueble patrimonial y el trabajo que realiza la institución en la conservación, organización y custodia de documentos históricos.

La máster Olga Lidia González Monguía compartió con los participantes detalles sobre la gestión documental y el papel que desempeña el Archivo en la preservación de la memoria histórica, además de responder las inquietudes de los niños durante el recorrido.

La visita también permitió dar a conocer los servicios que presta la institución a estudiantes, investigadores y a la población en general, quienes pueden acudir al Archivo Histórico provincial en busca de orientación especializada y fuentes documentales para el desarrollo de investigaciones escolares y otros estudios relacionados con la historia local.