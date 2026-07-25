Triciclos solares para el pan

Ante los retos logísticos en la distribución del pan de la canasta básica hacia los puntos de venta rurales fuera de la cabecera municipal de Jovellanos, las UEB de Alimentos y Transportación han implementado una solución innovadora y sostenible.

La alternativa consiste en contratar vehículos triciclos eléctricos autónomos, los cuales vienen integrados con paneles solares que aprovechan el intenso sol del verano cubano para su recarga diaria, reduciendo así la dependencia de combustibles fósiles.

Esta estrategia ha permitido garantizar la frecuencia y frescura del pan en comunidades apartadas, donde antes las dificultades con el combustible y el estado de las vías afectaban el abastecimiento.

Los triciclos, de fácil maniobra y bajo costo operativo, recorren caminos secundarios con eficiencia, y su autonomía energética se ve potenciada por las altas temperaturas y radiación solar típicas de la temporada estival en la provincia.

La experiencia acumulada en los últimos meses ha sido altamente satisfactoria, según reportes de los directivos de ambas entidades.

No solo se ha estabilizado la entrega del pan, sino que se ha reducido el ausentismo en los puntos rurales y mejorado la percepción de los beneficiarios, al tiempo que se disminuyen las emisiones contaminantes y los costos por mantenimiento de la flota tradicional.

Con estos resultados positivos, ya se prevé extender el servicio a la transportación de otros productos de la canasta básica y mercancías ligeras en un futuro próximo.

Los planes incluyen ampliar el número de triciclos y capacitar a más operarios, consolidando a Jovellanos como referente local en el uso de energías renovables aplicadas a la distribución socialista de alimentos en el entorno rural.