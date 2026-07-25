Zenén, el eterno joven titiritero

La magistralidad del arte de los títeres se reconoció en el más reciente conversatorio con el maestro de las tablas, Zenén Calero Medina, en el espacio «Conversando con…» de la anfitriona, Maylan Álvarez.

En la sala de conciertos José White de la ciudad de Matanzas, los presentes abrazaron al que ha sembrado una vida colmada de amor para los niños mediante figuras y coloretes.

Esta edición del programa que estuvo dedicada al artista titiritero, conoció sobre las vivencias que más han marcado la vida del diseñador matancero, así como sus inicios en este viaje de ensueño.

El Premio Nacional de Teatro 2020, se hizo acompañar durante la tertulia por algunas de sus más importantes creaciones que tanto tienen de él como de su Teatro de Las Estaciones.

Para el invitado de lujo de esta velada su momento de mayor realización tanto en lo personal como en lo artístico ocurre cuando a la gente le inspira su obra.

“Todas las personas e instituciones con las que he colaborado me han hecho feliz durante este recorrido, pero mi eterna casa, Teatro de Las Estaciones, me hizo alcanzar la cúspide de mis metas”.

Un aspecto imprescindible que no puede faltar para Calero Medina en este trabajo, es la compenetración del equipo con respecto a las ideas preconcebidas por todos en los planos teórico y práctico.

El momento musical de la cita estuvo a cargo de la solista, Olga Emilia Blanco, también directora de este centro cultural.

Entre las personalidades de la cultura matancera que asistieron a la charla se encontraban Liliam Padrón, Marcia Brito, Alfredo Zaldívar y José Manuel Espino, al igual que su compañero de vida y colega, Rubén Darío Salazar.

La entrega diaria del distinguido diseñador escénico ha transformado la infancia de nuestros pequeños en un universo de vívidas fantasías.

Fotos: Tomadas de Facebook