Díaz-Canel en Pinar del Río: «Que cada amanecer nos encuentre en pie de lucha»

«Queridos pinareños, reciban este 26 de Julio, el cariño y mi reconocimiento por haber ganado, con su esfuerzo, consagración a la causa revolucionaria y trabajo creador, el gran honor de ser sede central por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Día de la Rebeldía Nacional. Un fuerte abrazo a todos, Raúl Castro Ruz».

Con ese sentido mensaje del Líder al frente de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz, inició el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, las palabras centrales del acto conmemorativo por la efeméride del 26 de Julio.

El mandatario cubano destacó que «Cuba libra hoy una batalla histórica, un nuevo Moncada», y recordó las palabras de Fidel, cuando calificó al Moncada como el motor pequeño que movió después el motor grande que es la Revolución.

Díaz-Canel insistió en que hoy los cubanos estamos peleando «ferozmente y tozudamente por nuestra soberanía y nuestro derecho de escoger libremente el modo de gobernarnos, con la misma pasión con la que José Martí se propuso conquistar toda la justicia».

En sus palabras, recordó el ejemplo del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez quien fue consecuente con sus ideales hasta el último instante de su vida.

Una vez más el Presidente se refirió a las muestras de heroísmo cotidiano, entre las cuales resaltó los resultados del Programa Materno Infantil en Pinar del Río, con 4.8 por cada mil nacidos vivos, y cero muertes maternas, «en medio de apagones y carencias de todo tipo». Reconoció también otros elementos que fueron esenciales para los resultados que hoy exhibe la provincia, como la producción de alimentos, la producción tabacalera y los encadenamientos de la industria alimentaria.

Destacó también el trabajo de ciencia a innovación, el desarrollo cultural y la protección del patrimonio. La provincia tiene, además un sistema de trabajo que ha permitido mayor vínculo con las comunidades. «Felicitaciones Pinar del Río, por el heroísmo y los resultados», dijo el Presidente. Saludó también a Matanzas y Villa Clara, provincias destacadas y reconoció los resultados de Guantánamo y Sancti Spíritus.

Díaz-Canel reflexionó en que los adversarios históricos de la nación cubana, «lanzan todos los días una amenaza contra la Revolución, y cada semana anuncian un nuevo castigo para empresas y funcionarios cubanos, incluso para quienes, sean cubanos o extranjeros, se atrevan a enviar un barco de petróleo o invertir en Cuba», especialmente llamó de infames los argumentos de las sanciones que apuntan a entidades y funcionarios de la Salud Pública cubana.

«Han declarado una guerra mundial contra las izquierdas y a Cuba, como capital del Comunismo en el siglo XXI», dijo el Presidente y recordó que no solo están criminalizando la protesta, y de forma oportunista están buscando una nueva excusa para justificar su genocida política contra Cuba que el mundo condena. «Dejen a Cuba vivir en paz» afirmó, y añadió que «Cuba no es una amenaza ni para los Estados Unidos, ni para ningún otro país sobre la tierra».

Habló además de los méritos de nuestra Isla en materia de solidaridad internacional, y destacó que, a pesar de las dificultades, las universidades cubanas han graduado a más de 30 000 profesionales, más de 300 de los cuales provienen de otros países, y resaltó el dato de que, entre ellos, 23 fueron médicos palestinos y cinco estadounidenses. «¿A esto, llaman terrorismo? ¿A esto llaman amenaza?», cuestionó.

«La única amenaza contra la seguridad en la región, la verdadera y real amenaza contra la paz mundial, y contra la vida humana, es la política de agresión que provoca hambrunas, empobrecimiento, migraciones desordenadas, caos, inestabilidad, y decenas de miles de muertes en todo el mundo», afirmó.

Firmemente el Presidente expresó: «Desde esta tribuna denunció que Cuba es víctima de un genocidio, fríamente calculado. El Gobierno de Estados Unidos ha diseñado e implementado conscientemente, una política de máxima asfixia económica contra el pueblo cubano. Ha recrudecido su política de seis décadas de bloqueo, imponiendo un cerco energético y financiero, provocando una profunda crisis en el sistema electroenergético que se traduce en apagones de más de un día, paralización de industrias, y afectación a decenas de miles de trabajadores».

Denunció también estadísticas que muestran el dolor de las familias cubanas, como las muertes por falta de medicamentos que siempre fueron gratuitos en el país; más de 100 000 cirugías que no pueden ejecutarse porque los hospitales no pueden ser protegidos de apagones imprevisto en las ya frecuentes caídas del SEN y por la falta de combustible de las plantas de apoyo. Más de 118 000 pacientes de cáncer entre ellos 1200 niños no pueden recibir los tratamientos de primer nivel y están obligados a tratamientos alternativos de segunda y de tercera línea, «y lo que es tan o más doloroso, la tasa de mortalidad infantil subió a 9.3 por cada mil nacidos vivos, frente a los 4.5 que se registraban en años anteriores. En esos números van los rostros de niños que no vieron la vida como consecuencia del bloqueo», dijo y afirmó que es ilegal y criminal martirizar a un pueblo solo para que se revele contra su gobierno.

«El bloqueo es un arma de guerra y causa muertes», afirmó y dijo más adelante que el bloqueo solo funciona, por la complicidad de quienes temen al poder de Washington más que al juicio de la historia. «Esto es un nuevo llamado a la conciencia del mundo, no se conviertan en cómplices de otro genocidio».

«Antes fueron Gaza, Líbano, Irán, hoy es Cuba. Mañana puede ser cualquier otra nación» y recordó que la solidaridad internacional llegó demasiado tarde para miles de gazatíes, entre ellos más de 21 000 niños y recordó que por eso, la solidaridad con Cuba no es algo que pueda esperar, y agradeció, por ende, a quienes lo arriesgan todo para llegar con su solidaridad hasta la Isla y agradeció a los gobiernos que votaron, en la ONU, a favor de la resolución cubana contra el bloqueo a pesar de las presiones.

Díaz-Canel dijo que este 2026 tiene un significado especial no solo para cubanas y cubanos, «el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, tiene resonancias universales», afirmó y recordó que los cubanos honramos su memoria con palabras, pero también con hechos, con trabajo, con unidad, con dignidad y «con suficiente lucidez y determinación para aplicar, en el menor tiempo posible las transformaciones que el momento y la nación nos exigen».

A los jóvenes cubanos les dijo que son presente y futuro, «ustedes son los jóvenes del centenario de Fidel, están llamados a liderar este momento desde cada barrio y cada rincón de esta Isla», reflexionó.

Ya en los finales de sus palabras, el Presidente dijo que «el llamado ahora es a la acción, a no esperar, a no lamentarse, a no conformarse, a pensar como país, a buscar alternativas con audacia y creatividad, a cuidar cada recurso como si fuera el último, a producir, a sustituir importaciones, a desarrollar nuestro potencial, a confiar en nuestras propias fuerzas», llamó a cada cubano a ser protagonista del momento que vivimos y dijo que «el llamado de hoy es a la esperanza».

«Que cada amanecer nos encuentre en pie de lucha», concluyó.

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Foto: Captura de pantalla

«FRENTE AL BLOQUEO, RESPONDEREMOS CON MÁS TRABAJO Y MÁS UNIDAD»

El 26 de Julio de 1953, un grupo de jóvenes asaltaron de forma sincronizada los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en las ciudades orientales de Santiago de Cuba y Bayamo, con el objetivo de iniciar la lucha y despojar a Cuba de la tiranía batistiana.

La mañana de la Santa Ana llegó junto el fragor rebelde, cómplice de cientos de disparos que acunaron el amanecer de la Revolución.

Hoy el pueblo de Cuba conmemora el aniversario 73 de esa gesta, en la provincia de Pinar del Río como sede del acto central por el Día de la Rebeldía Nacional.

Luego de 50 años de haber sido merecedora por primera vez de esta sede, en 1976 la Plaza de la Revolución en Pinar del Río acoge alrededor de 5 000 pinareños en representación de todos los cubanos.

En su intervención, la Primera Secretaria del Partido en la provincia, Yamilé Ramos Cordero, reafirmó que la designación de Pinar del Río como sede nacional del Día de la Rebeldía Nacional, en especial durante el año del centenario del natalicio de Fidel Castro ratificó la respuesta del pueblo ante el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. «Frente a las graves y desafiantes circunstancias —señaló— nuestra respuesta es y será siempre con mucha firmeza: defender la revolución y sus conquistas».

Ramos Cordero recordó que más de 40 pinareños participaron en la gesta del Moncada, de los cuales tres cayeron en combate y 13 fueron asesinados por la dictadura batistiana.

En cuanto al contexto actual, la Primera Secretaria del Partido en la provincia, reconoció que fueron muchos los retos, luego del paso del huracán Ian en 2022, la construcción de viviendas para damnificados, el montaje de nuevas casas de cultivo del tabaco y la edificación de 27 casitas infantiles en los más remotos espacios de la geografía pinareña, así como el mantenimiento constructivo de centros educativos y de la Salud.

La Primera Secretaria en Vueltabajo ratificó además que, estas dificultades forjaron un pueblo fiel y firme que ha sabido salir adelante siempre pensando como país y como Revolución.

Ramos Cordero destacó el avance de la provincia en la transición energética con el montaje de cuatro parques fotovoltaicos que suman 87 MW, además de la instalación de energías renovables en centros hospitalarios y de alta demanda social.

En Salud Pública la provincia mantiene una tasa de mortalidad infantil de 4,8 por cada mil nacidos vivos, con varios municipios en cero durante periodos prolongados. La esperanza de vida al nacer es de 78,1 años y más de 1 000 profesionales profesionales del sector prestan colaboración médica en 38 países.

Ante los desafíos actuales los pinareños siguen cultivando, manteniendo a la provincia como la mayor productora de arroz del país.

La funcionaria detalló que, «Pinar del Río produce el 70 % del tabaco nacional, con creciente incorporación de jóvenes y mujeres. Reconoció que aún no se cubre toda la demanda de alimentos, pero aseguró que «es el camino para lograrlo, produciendo más y aprovechando todas las potencialidades».

En el deporte, resaltó la medalla de oro de Leyanis Pérez en el Mundial de Atletismo y la quinta corona olímpica de Mijaín López, que mantienen el orgullo de «esta tierra de campeones».

Ramos Cordero llamó a no cruzarse de brazos, expresando su fidelidad y compromiso en el pueblo pinareño: «Frente a las amenazas imperiales, responderemos con más Revolución. Frente al bloqueo, responderemos con más trabajo, más unidad. Frente a la mentira, responderemos con la verdad de nuestra historia y la justeza de nuestra causa».

En su discurso evocó las palabras de Fidel en 1976: «Esta provincia dio uno de los mejores contingentes para el inicio de la lucha armada revolucionaria. Jóvenes de Artemisa, Guanajay y de la ciudad de Pinar del Río. Por eso, tenemos presente el aporte de esta región de Cuba a la lucha revolucionaria antes del 26 de julio, después del 26 de julio, antes del primero de enero, ayer, hoy y mañana».

Foto: Captura de pantalla

————————————————————————————————————————————–El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, preside el acto por el Aniversario 73 del Asalto de los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, al que asisten 5 000 pinareños en representación de toda Cuba.

Asisten, además, el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, Miembros del Buró Político del Comité Central del Partido, hermanos de la solidaridad internacional y dirigentes de las provincias de Matanzas y Villa Clara que obtuvieron la condición de destacadas.

La celebración del Día de la Rebeldía nacional se dedica al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el cumpleaños 95 del General de Ejército, Líder al frente de la Revolución, Raúl Castro Ruz, y al aniversario 50 de la primera vez en que Pinar del Río recibió la sede de esta efeméride.

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Foto: Tomada de Internet

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Foto: Tomada del perfil en X del PCC

El pueblo de Pinar del Río, en representación de toda Cuba, celebrará hoy el Aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, un hecho que marcó definitivamente el rumbo de la Revolución.

Es la cuarta ocasión en la que la provincia más occidental de Cuba acoge las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional, y constituye, sin duda alguna, unos de los territorios, como cada palmo de esta Isla, en los que las transformaciones revolucionarias cambiaron para siempre la triste realidad del pueblo.

En medio de un bloqueo recrudecido en su máxima expresión por el imperio, el pueblo de Cuba demuestra que sigue fiel a su historia y que nuestros héroes no están ni olvidados ni muertos.

Aquel motor pequeño que movió después la inmensa obra social nacida el primero de enero de 1959, sigue siendo motivo de orgullo, lealtad a la Patria y compromiso incuestionable con nuestra independencia.

Tomado del periódico Granma