Seccionadores: la clave para mantener la electricidad en puntos vitales de Matanzas

Por estos dias se habla, en Matanzas, sobre la instalación de seccionadores de líneas eléctricas. Varias personas se me han acercado para conocer sobre que son estos equipos.

Los seccionadores de lineas electricas son interruptores que abren o cierran un circuito eléctrico en vacío, es decir, sin carga o con muy poca corriente.

Su función principal es aislar físicamente un tramo de la red. Entre otras aplicaciones, se utilizan para garantizar la seguridad durante labores de mantenimiento o en caso de fallas.

En Cuba, debido al déficit de generación y a la necesidad de apagar áreas, se emplean para fraccionar los circuitos protegidos y asegurar una mejor rotación en el resto del sistema.

Las utilidades concretas de los seccionadores son la seguridad en mantenimientos, creando brechas visibles que aseguran que la línea está desconectada, protegiendo a los técnicos de una energización accidental.

Tambien sirven para segmentar redes, al dividir la línea en tramos más pequeños. Si falla un sector, aíslan solo esa zona y mantienen el suministro en el resto.

Facilita la flexibilidad operativa, al permitir cambiar la configuración de la red, es decir, transferir carga entre fuentes.

Después de esta información, lo más relevante de la instalación de los seccionadores en Matanzas es lograr vitalidad en puntos clave, como hospitales y bombeo de agua.

Cuando, como ha ocurrido en otras ocasiones, colapse el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y sea necesario activar la batería de motores ubicada en las cercanías del poblado de Guanábana, estos dispositivos garantizarán el servicio en esos puntos críticos