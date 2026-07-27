Archivo Histórico provincial de Matanzas, espacio de aprendizaje para niños durante el verano

El Archivo Histórico provincial de Matanzas continúa consolidándose como uno de los escenarios escogidos para las actividades infantiles de la etapa estival, al recibir a participantes de proyectos comunitarios y talleres que promueven el conocimiento de la historia y el patrimonio local.

Como parte del programa del taller comunitario de AfroAtenas, los niños y niñas visitaron la institución tras participar en la peña infantil “El maíz regado”, conducida por Manuel Espino. Durante el recorrido fueron recibidos por la directora del Archivo, Janet Perdomo, quien compartió con ellos detalles sobre el funcionamiento de la entidad, la conservación de documentos históricos y la importancia de preservar la memoria documental.

La visita incluyó además un intercambio sobre el valor del Archivo como fuente para la investigación y la consulta, así como un acercamiento a la exposición “El muñeco de Fedor”, dedicada a las tradicionales fiestas de San Juan, una manifestación cultural estrechamente vinculada a la identidad matancera.

Con iniciativas de este tipo, el Archivo Histórico provincial fortalece su vínculo con la comunidad y fomenta desde edades tempranas el interés por la historia, el patrimonio y las tradiciones que distinguen a Matanzas.