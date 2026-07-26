26 de julio de 2026

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Gobierno Venezolano condecora a la Brigada de Salvamento y Rescate de la República de Cuba

26 de julio de 2026 Redacción Radio26

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el acto oficial de despedida a la Brigada de Salvamento y Rescate de la República de Cuba, cuyos integrantes culminan sus labores de apoyo técnico, médico y humanitario en el estado La Guaira.

Acompañada por el canciller Félix Plasencia y el embajador cubano en Venezuela, Jorge Luis Mayo Fernández, la Jefa de Estado homenajea a un contingente integrado por especialistas en rescate, médicos quirúrgicos, peritos forenses e ingenieros en estructuras del Contingente Internacional Henry Reeve.

​Durante la actividad protocolar, el Ejecutivo Nacional otorga reconocimientos al personal desplegado por sus labores en la atención a comunidades afectadas. La brigada cubana concluye su misión institucional tras ejecutar labores de salvamento, intervenciones quirúrgicas y la inspección de infraestructuras en territorio venezolano.

Tomado de Cubadebate

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