Reportan dos lesionados en derrumbe de una nave de prefabricado en Colón

Un derrumbe total de una nave de prefabricado, ocurrido en la tarde de este sábado en el área que ocupaba la antigua Unidad Militar de Colón, Matanzas, mantuvo en vilo a la comunidad, tras quedar atrapadas dos personas bajo los escombros.

Según informó el Centro de Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres, al retirar puntos de apoyo y vigas de carga que sustentaban la placa de la estructura, esta perdió su estabilidad y colapsó, con lo cual dejó atrapados a dos hombres de 28 y 43 años de edad, quienes presumiblemente participaban en dichas labores sin las medidas de seguridad ni la autorización competente.

Hasta el lugar se trasladaron de manera expedita el Comando de Bomberos de Colón, el Sistema de Emergencias Médicas, efectivos del MININT, la Cruz Roja y la Defensa Civil. La rápida movilización incluyó también la presencia del Primer Secretario del Partido en el municipio, junto a jefes y oficiales de las fuerzas del orden.

Las labores de rescate contaron con el apoyo de medios técnicos, entre ellos una grúa de la UEB Camilo Torres y la colaboración de la OBE, así como de vecinos, quienes demostraron una disciplina ejemplar durante todo el proceso.

Gracias a la inmediatez de la respuesta y al profesionalismo de los equipos de salvamento, ambos ciudadanos fueron localizados, rescatados con vida y trasladados de urgencia al Hospital Municipal Mario Muñoz, donde en estos momentos reciben atención por un grupo multidisciplinario de Salud Pública.

Los primeros partes médicos indican que ambos presentan golpes contusos, pero se encuentran fuera de peligro y su estado de salud no compromete su vida. Se les realizan todos los estudios complementarios para garantizar su evolución favorable.

Las autoridades locales insisten en la necesidad de cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad y las normativas establecidas para este tipo de acciones constructivas o demoliciones, a fin de evitar hechos que pongan en riesgo la integridad física de las personas.

Tomado de Cubadebate