Hoy se cumplen 73 años de aquel 26 de julio de sangre matancera en la rebeldía. 73 años de aquel 26 de julio de 1953, cuando un puñado de jóvenes, bajo el liderazgo de Fidel Castro, asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Fue un acto de rebeldía que, aunque militarmente adverso, encendió la llama definitiva de la libertad y la justicia social en Cuba. En esta gesta, la sangre matancera estuvo presente con nombres que la historia no olvida y que, como bien señalara Fidel en 1974, «se les ve renacer y destacarse en el firmamento de la patria».

La provincia de Matanzas aportó un contingente de jóvenes revolucionarios a la acción del Moncada. Mario Muñoz Monroy, Mario Martínez Ararás, Julio Reyes Cairo, Félix Rivero Vasallo y Gerardo Antonio Álvarez, todos originarios de Matanzas, cayeron durante el asalto ofrendando sus vidas por el ideal de una patria más justa. Sus nombres son hoy símbolo de entrega y heroísmo. Los hermanos Horacio y Wilfredo Matheu Orihuela, también de la provincia, participaron en la acción y fueron asesinados en el Hospital Saturnino Lora, víctimas de la crueldad de la tiranía. Israel Tápanes Vento, nacido en el municipio de Matanzas, fue el único representante de su localidad y su declaración ante los acusadores refleja el espíritu de aquellos jóvenes: «Vine espontáneamente con la intención de sacrificar mi vida por sacar del lodo en que las ambiciones de algunos habían sumido a Cuba».

Ese legado de rebeldía y resistencia no es un hecho del pasado. Hoy, Matanzas y toda Cuba enfrentan una realidad compleja, marcada por un recrudecido bloqueo económico que genera carencias y desafíos diarios. En este contexto, la provincia ha recibido la condición de Destacada en la emulación por el 26 de Julio, un reconocimiento al esfuerzo de un pueblo que no se da por vencido y trabaja con creatividad. La conmemoración de estos 73 años, en el año del centenario de Fidel Castro, se ha convertido en un llamado a honrar la gesta con resultados concretos: impulsar la producción de alimentos, la generación eléctrica y enfrentar las dificultades económicas con el espíritu de resistencia que legaron aquellos que asaltaron el Moncada. Como expresó Esteban Lazo Hernández, la celebración en Matanzas en 1974 fue un recordatorio de que la Revolución, ante desafíos similares, » cada año más fuerte».

El ejemplo de los jóvenes matanceros que cayeron hace 73 años sigue siendo una fuente de inspiración para no claudicar ante las adversidades. Su sangre no fue derramada en vano; ella alimenta la convicción de que, como sentenció Fidel, no existe fuerza capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. 1953, cuando un puñado de jóvenes, bajo el liderazgo de Fidel Castro, asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Fue un acto de rebeldía que, aunque militarmente adverso, encendió la llama definitiva de la libertad y la justicia social en Cuba. En esta gesta, la sangre matancera estuvo presente con nombres que la historia no olvida y que, como bien señalara Fidel en 1974.

La provincia de Matanzas aportó un contingente de jóvenes revolucionarios a la acción del Moncada. Mario Muñoz Monroy, Mario Martínez Ararás, Julio Reyes Cairo, Félix Rivero Vasallo y Gerardo Antonio Álvarez, todos originarios de Matanzas, cayeron durante el asalto ofrendando sus vidas por el ideal de una patria más justa. Sus nombres son hoy símbolo de entrega y heroísmo. Los hermanos Horacio y Wilfredo Matheu Orihuela, también de la provincia, participaron en la acción y fueron asesinados en el Hospital Saturnino Lora, víctimas de la crueldad de la tiranía. Israel Tápanes Vento, nacido en el municipio de Matanzas, fue el único representante de su localidad y su declaración ante los acusadores refleja el espíritu de aquellos jóvenes: «Vine espontáneamente con la intención de sacrificar mi vida por sacar del lodo en que las ambiciones de algunos han sumido a Cuba».

Ese legado de rebeldía y resistencia no es un hecho del pasado. Hoy, Matanzas y toda Cuba enfrentan una realidad compleja, marcada por un recrudecido bloqueo económico que genera carencias y desafíos diarios. En este contexto, la provincia ha recibido la condición de Destacada en la emulación por el 26 de Julio, un reconocimiento al esfuerzo de un pueblo que no se da por vencido y trabaja con creatividad. La conmemoración de estos 73 años, en el año del centenario de Fidel Castro, se ha convertido en un llamado a honrar la gesta con resultados concretos: impulsar la producción de alimentos, la generación eléctrica y enfrentar las dificultades económicas con el espíritu de resistencia que legaron aquellos que asaltaron el Moncada. Como expresó Esteban Lazo Hernández, la celebración en Matanzas en 1974 fue un recordatorio de que la Revolución, ante desafíos similares, «será cada año más fuerte».

El ejemplo de los jóvenes matanceros que cayeron hace 73 años sigue siendo una fuente de inspiración para no claudicar ante las adversidades. Su sangre no fue derramada en vano; ella alimenta la convicción de que, como sentenció Fidel, no existe fuerza capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.