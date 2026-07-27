Taekwondo matancero dice presente en los Juegos Centroamericanos 

El taekwondoca matancero Kelvin Calderón aseguró su avance a las semifinales en la división de 80 kg masculino tras superar en cuartos de final al nicaragüense David Robleto con pizarra de 2-1 en el Pabellón de Combate No. 2 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Tras ceder en un ajustado primer asalto (5-6), el matancero respondió en el segundo round al dominarlo ampliamente 17-1, apoyado en su efectividad con patadas al cuerpo y a la cabeza.

En el asalto definitivo, Calderón selló la remontada con parcial de 7-4 para asegurar presencia en el podio de la categoría.

Con este resultado, el antillano volverá al tapiz en el cierre de esta jornada para medirse por el pase a la discusión del título ante el mexicano Iker Casas.