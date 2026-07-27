¿Hacia dónde van IA y Ciencias Políticas de Enfoque SUR?

A quienes hablan de Ciencia en Cuba, que no puede ser en manera alguna ciencia del discurso sin resultados tangibles que mejoren en todos los órdenes de la vida al pueblo, hay que preguntarles: ¿qué nivel de legitimación real han logrado los científicos en el contexto actual?, sin que sea dable dejar de afirmar que lo que espera de ellos el pueblo es, ni más ni menos, resultados tangibles que resulten vitales para su sostenibilidad y desarrollo.

En la Cuba de estos días los científicos tienen que estar presentes, si de resultados se trata, cuando estos resultados entronquen con políticas públicas, amén de sus disímiles definiciones, porque hay un punto coincidente que estriba en la necesidad de la presencia de los hombres y mujeres de ciencia de conjunto con una autoridad gubernamental, porque únicamente así podrá afirmarse que se está en presencia de una política pública, pero tal apreciación es insuficiente, ya que una política pública no es un fenómeno objetivo de perfiles diáfanos, determinados.

Su existencia debe clarificarse en el plano empírico mediante la identificación de sus elementos constitutivos, sean estas declaraciones de intenciones, programas, decisiones a cargo de uno o varios actores públicos, resultados y consecuencias en el desenvolvimiento de una etapa cierta.

Se requiere, pues, de la presencia omnisciente de científicos y dirigentes políticos y administrativos, pero con la convicción de que su sagrada misión es resolver los problemas ingentes y urgentes del pueblo.

Desde la Ciencia cubana, con la presencia imprescindible de la inteligencia artificial, no pueden analizarse políticas públicas sin ir al concepto de agenda de gobierno como el conjunto de problemas, demandas, cuestiones, asuntos que los gobernantes y dirigentes políticos, con la insustituible consulta a los científicos, ordenan y seleccionan como objetivos de sus acciones y sobre las que debe actuarse.

Las agendas de gobierno son, bien sistémicas, públicas, merecedoras de la atención pública, que entroncan con la llamada jurisdicción legítima o agendas institucionales, formales o gubernamentales, que se refieren a asuntos puntuales urgidos y que no requieren de un enfoque universal, sino que pueden y deben ceñirse a lo local.

Doctor en Ciencias Políticas. DEA en Filosofía del Derecho.

Profesor Titular y Consultante.