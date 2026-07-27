Avería en bombeo «El Rolando»

JOVELLANOS.-Especialistas de la Empresa de Recursos Hidráulicos, Acueducto y Alcantarillado, junto a la Organización Básica Eléctrica, desarrollan desde hoy labores conjuntas para diagnosticar las fallas técnicas que mantienen fuera de servicio la Estación de Bombeo «El Rolando», infraestructura clave para la distribución de agua en este municipio.

Los trabajos se centran en la revisión de los equipos electromecánicos y del sistema de conducción, con el objetivo de aislar el origen de la rotura y definir las acciones correctivas. Aún no se precisa el tiempo estimado para la reparación, aunque las cuadrillas avanzan sin interrupciones.

Autoridades del Partido y del Gobierno municipal se han integrado a las tareas, supervisando las operaciones y coordinando con los técnicos.

Simultáneamente, se mantiene comunicación con los vecinos de las áreas más afectadas para informar sobre las alternativas de suministro mientras dure la contingencia.

Desde el Ayuntamiento se valoró el compromiso de los trabajadores y se exhortó a la población a mantener la calma y el uso racional del agua disponible.

Se reitera la voluntad de restaurar el servicio en el menor plazo posible, priorizando las necesidades básicas de la comunidad.