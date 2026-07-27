Podas de emergencia: el daño que se repite cada ciclón en Matanzas
Matanzas necesita un plan anual de manejo de su arbolado urbano que combine seguridad, funcionalidad y belleza. La improvisación no es la respuesta. La previsión, sí
Cada temporada ciclónica las podas improvisadas se convierten en un problema que va más allá de lo estético. En el reparto Armando Mestre y en la calle que da acceso al estadio Victoria de Girón, en la ciudad de Matanzas, los árboles —muchos de ellos añosos y con valor ornamental— son desmochados sin control horas antes del impacto de un ciclón, dejando heridas abiertas, copas deformadas y una capacidad de resistencia muy disminuida.
El daño no es solo visual. La falta de una poda programada provoca que ramas mal cortadas o mal ubicadas caigan sobre tendidos eléctricos y telefónicos, generando apagones, interrupciones del servicio y pérdidas económicas que se podrían evitar. La solución no es talar, sino planificar: podas selectivas en los meses de menor riesgo, con personal capacitado y respetando las distancias de seguridad (3-4 metros de las redes).
Matanzas necesita un plan anual de manejo de su arbolado urbano que combine seguridad, funcionalidad y belleza. La improvisación no es la respuesta. La previsión, sí.