13 de junio de 2026

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Realizan en Matanzas acto provincial de cambio de atributos (+fotos y vídeos)

13 de junio de 2026 George Carlos Roger Suárez
La escuela primaria Eliseo Noel Camaño, ubicada en el municipio Matanzas, acogió el acto central de la provincia por el cambio de atributos.

La escuela primaria Eliseo Noel Camaño, ubicada en el municipio Matanzas, acogió el acto central de la provincia por el cambio de atributos.

Como preámbulo a la actividad, los pioneros de la institución educativa depositaron una ofrenda floral frente al busto de Antonio Maceo en el parque que lleva su nombre en la urbe.

La subdirectora de la Dirección provincial de Educación, Addys Martínez Bernal, reconoció la labor de la escuela Eliseo Noel Camaño como paradigma de la educación matancera.

“En un contexto complejo para nuestro país, toca ponderar el papel de nuestras instituciones que no han cejado en el empeño de que nuestros estudiantes puedan culminar el curso escolar de la mejor manera.

“Han sido muchos los retos, pero con la labor de nuestros colectivos docentes y el apoyo de los familiares hemos podido culminar con éxito una prueba que se les ha impuesto a los cubanos”.

Yaneisi Suárez Valdés, madre de un alumno que en la jornada cambió de atributo, comentó tener un orgullo enorme al ver a su retoño convertido en un miembro de la organización de Pioneros José Martí.

“Resulta un motivo de regocijo el poder ver que nuestros niños gozan del derecho de recibir una educación gratuita y de calidad gracias a los logros de la Revolución”.

En medio de una colorida ceremonia donde primaron valores como el patriotismo y el conocimiento de la historia, los alumnos cambiaron la pañoleta azul por la roja que los identifica como pioneros José Martí.

La actividad contó con la presencia del primer secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, la gobernadora provincial Marieta Poey y miembros de organizaciones políticas y de masas.

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