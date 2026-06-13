Sincronizó la Antonio Guiteras tras intensos trabajos correctivos en la caldera

Después de jornadas de trabajo intensivo y contrarreloj, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en la ciudad de Matanzas sincronizó al Sistema Electroenergético Nacional a las 12:07 de este viernes, en medio de un alto déficit de energía.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, explicó que las labores se centraron en la caldera, donde se realizaron trabajos correctivos “hasta donde fue posible en tan corto tiempo”.

Añadió que, pese a las limitaciones, el personal afrontó cada jornada con esperanza de que la unidad pueda permanecer más tiempo en línea hasta que se decida emprender el mantenimiento general.

Cada elemento se comprobó con rigor y el tiempo permitió examinar muchas más áreas de la superficie de intercambio que podrían fallar, lo cual eleva las probabilidades de una operación estable.

Como mérito adicional, Pérez Castañeda destacó a los soldadores y especialistas del área de verificación, quienes laboraron sin interrupciones desde las primeras 36 horas posteriores a la apertura de la caldera hasta la madrugada del viernes.

Al cierre de esta información, el mayor bloque unitario del país estabilizaba sus parámetros en 200 megavatios de potencia, y sus trabajadores muestran satisfacción de vencer un reto en un momento tan delicado para el sistema energético.