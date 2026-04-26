Viceprimer ministro cubano intercambia sobre soberanía alimentaria en Unión de Reyes
El viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, constató este sábado en Unión de Reyes el estado de cumplimiento de la Ley de Seguridad Nutricional y Soberanía Alimentaria (SAN), como parte del seguimiento a uno de los programas priorizados del país.
En este contexto, Tapia Fonseca examinó los avances y dificultades en la articulación de esfuerzos entre las distintas entidades implicadas. Señaló que, aunque existen progresos, “aún existen reservas sobre cuánto se puede avanzar, especialmente en el acercamiento a los productores”, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer el vínculo directo con el sector agrícola. “Es necesario incrementar las visitas, el intercambio directo y priorizar la comercialización de las producciones agropecuarias”, subrayó.
El viceprimer ministro también revisó el estado de los 18 programas de la agricultura asociados a esta política, considerados pilares para el fortalecimiento de la producción de alimentos y el avance hacia la soberanía alimentaria a nivel local. En ese sentido, enfatizó la urgencia de implementar mecanismos más eficaces para la compra y pago de las producciones.
Como parte de las proyecciones inmediatas, Tapia explicó que “se propone llegar directamente a los productores, adquirir sus producciones y resolver las limitaciones asociadas a la bancarización, garantizando pagos parciales en efectivo”. Añadió que esta medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones financieras de los campesinos y dinamizar el flujo comercial en el sector.
Asimismo, anunció que en los próximos días “cada cooperativa deberá certificar sus producciones y formalizar su contratación, de modo que el banco pueda asegurar el financiamiento mediante créditos de comercialización aprobados en el Decreto Ley 143”. Esta disposición pretende ordenar los procesos contractuales y asegurar respaldo financiero a las formas productivas.
El dirigente enfatizó que el objetivo central es “comprar directamente a los productores y pagar en el campo al menos el 50% de la producción en efectivo”, una estrategia que apunta a incrementar la eficiencia en la comercialización y mejorar la disponibilidad de alimentos.
El intercambio permitió identificar áreas de mejora en la gestión y reforzó la importancia de una coordinación efectiva entre los actores involucrados, con la mira puesta en elevar la calidad de vida de la población rural y fortalecer la seguridad alimentaria en el territorio.