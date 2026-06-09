Propician en Matanzas ingresos de divisas e inversión extranjera

Con la premisa de buscar una mejora en el clima empresarial y garantizar un acceso más oportuno a la inversión extranjera y con ello propiciar mayores ingresos de divisas en la provincia, autoridades y entidades económicas de Matanzas se reunieron para chequear está importante área del Programa de Gobierno.

En el espacio de intercambio, que estuvo presidido por la gobernadora Marieta Poey Zamora y Aliuska López Reyes, directora de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Internacional del gobierno provincial, se analizó el plan de exportaciones del mes de mayo.

En ese sentido, López Reyes reconoció que se cumplieron satisfactoriamente los más de 20 rubros exportables planificados, en los cuales intervienen nueve organismos y 24 entidades matanceras.

Entre ellos destacan las empresas agroindustriales de la provincia, las cuáles son unas de las principales impulsoras del comercio exterior en el territorio, principalmente debido a que algunas poseen módulos pecuarios, contratos de servicios, proyectos de cooperación internacional o productos de interés para la comercialización, como el ají y el carbón.

La Universidad de Matanzas constituye asimismo otra de las instituciones que participa con resultados en estos procesos. Su rectora, Dra. Leyda Finalé de la Cruz, destacó que «en los últimos meses hemos logrado facturar divisas por servicios de alojamiento y alimentación, posgrado internacional y cuota de inscripciones en eventos.

«Además, captamos ingresos por pasantías, ciclos de conferencias y formación doctoral a académicos de siete países para futuros intercambios», también reconoció la rectora de la casa de altos estudios yumurina.

Por otra parte, se analizó críticamente la cartera de oportunidades para la inversión extranjera de la provincia, donde destaca como una de las mayores potencialidades que tienen los inversores extranjeros, las diferentes modalidades que existen para aliarse con las empresas, organizaciones y entidades matanceras.

Mantener el monitoreo constante de los ingresos en divisas y actualizar la cartera de oportunidades resultaron acuerdos de vital importancia en el ámbito comercial actual para convertir cada potencialidad en un proyecto real.

Beatriz Mendoza/ periódico Girón