Paneles solares devuelven la conectividad al Naranjal: un respiro para los vecinos y para Radio 26

Después de un día largo de trabajo y muchas horas redactando para el espacio radial y la web de Radio 26, llegué a casa y me encontré con una noticia que me alegró el día.

Durante meses veníamos lidiando no solo con los apagones, sino también con el teléfono fijo en silencio y la falta de datos en Nauta Hogar.

Pero por fin, todo eso cambió: los servicios se restablecieron gracias a la instalación de paneles solares en la radio base que da cobertura a la zona del Naranjal, incluido el reparto Armando Mestre.

Los trabajadores de ETECSA hicieron el montaje y la puesta en marcha en tiempo récord. Un verdadero respiro.

Personalmente, mi gratitud es doble: porque el servicio no solo devuelve vida a mi hogar, sino que también permite que Radio 26 —la emisora para la que trabajo— cuente con Internet, algo que antes complicaba mucho el envío de información.

No todos los días llegan buenas noticias. Así que hoy, mejor disfrutarlas y compartirlas. ¡Gracias, ETECSA!