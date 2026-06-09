Solo dos días para el Mundial

A solo dos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más grande en la historia del fútbol la expectativa crece en los cinco continentes.

Por primera vez 48 selecciones nacionales competirán por el título. Está edición ampliará el alcance del certamen y ofrecerá más oportunidades para países que buscan dejar su huella en la máxima cita del deporte.

Durante las próximas semanas, las principales potencias del fútbol compartirán escenario con selecciones que disputarán su primera experiencia mundialista.

El nuevo formato promete una competencia más extensa y una lucha intensa por avanzar en cada fase del torneo.

Entre los principales aspirantes aparece la selección de Argentina, vigente campeona del mundo tras conquistar el título en Catar 2022.

El conjunto albiceleste llegará con la responsabilidad de defender la corona y con la posibilidad de alcanzar una marca reservada para muy pocos.

Si logra revalidar el campeonato. Argentina se convertiría en la segunda selección de la historia en conquistar dos Copas del Mundo consecutivas, una hazaña que hasta ahora solo ha conseguido Brasil, campeona de forma seguida en 1958 y 1962.

Además de la defensa del título argentino. El Mundial reunirá a varias generaciones de futbolistas que buscarán escribir nuevos capítulos en la historia del torneo.

Con más equipos, más partidos y una audiencia global récord, la edición de 2026 se prepara para marcar un antes y un después en el fútbol internacional.

La cuenta regresiva entra en su tramo final. En apenas dos días comenzará la batalla por el trofeo más codiciado del planeta, con 48 selecciones dispuestas a perseguir el mismo objetivo: convertirse en campeonas del mundo.