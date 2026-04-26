A pie de surco por el Primero de Mayo

Como ya es tradicional, el movimiento sindical de Matanzas volvió este domingo al surco para honrar desde el trabajo creador el Primero de Mayo, el Día Internacional del Proletariado, fecha a la que llegará con el mérito de tener 51 colectivos con la categoría superior de Vanguardia Nacional.

Representantes de varios colectivos respondieron a la convocatoria de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en este territorio y se movilizaron en el campo, en la limpia de canteros y organopónicos, y en la limpieza y embellecimiento de colectivos laborales.

En la fuente alimentaria que es el organopónico Verdura Dos, destacó principalmente la presencia de dirigentes y afiliados del sindicato del Ministerio de Turismo, que dejaron las áreas listas para próximas siembras.

Según Reynier Reyes Urquiza, miembro del Secretariado Comité Provincial de la CTC, el rol del movimiento sindical matancero «ha dado y sigue dando su contribución a un movimiento por recuperar los 52 organopónicos del municipio cabecera en su época de esplendor. Ya hay 31, pero aún no satisfacen la demanda de verduras».

En Cárdenas, este fin de semana, también dejaron libre de malezas y botaron escombros en el hospital Julio Miguel Aristegui , la más importante institución sanitaria de esa urbe.

Reyes Urquiza destacó el «ambiente de alegría y compromiso de los trabajadores y su familia vísperas del Primero de Mayo. Será otro desfile triunfal. Nadie lo dude».

Fotos: Del muro de Facebook de Antonio Victor González y Yobany Gil.