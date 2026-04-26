26 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

A pie de surco por el Primero de Mayo

26 de abril de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán

Como ya es tradicional, el movimiento sindical de Matanzas volvió este domingo al surco para honrar desde el trabajo creador el Primero de Mayo, el Día Internacional del Proletariado, fecha a la que llegará con el mérito de tener 51 colectivos con la categoría superior de Vanguardia Nacional.

Representantes de varios colectivos respondieron a la convocatoria de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en este territorio y se movilizaron en el campo, en la limpia de canteros y organopónicos, y en la limpieza y embellecimiento de colectivos laborales.

En la fuente alimentaria que es el organopónico Verdura Dos, destacó principalmente la presencia de dirigentes y afiliados del sindicato del Ministerio de Turismo, que dejaron las áreas listas para próximas siembras.

Según Reynier Reyes Urquiza, miembro del Secretariado Comité Provincial de la CTC, el rol del movimiento sindical matancero «ha dado y sigue dando su contribución a un movimiento por recuperar los 52 organopónicos del municipio cabecera en su época de esplendor. Ya hay 31, pero aún no satisfacen la demanda de verduras».

En Cárdenas, este fin de semana, también dejaron libre de malezas y botaron escombros en el hospital Julio Miguel Aristegui , la más importante institución sanitaria de esa urbe.

Reyes Urquiza destacó el «ambiente de alegría y compromiso de los trabajadores y su familia vísperas del Primero de Mayo. Será otro desfile triunfal. Nadie lo dude».

Fotos: Del muro de Facebook de Antonio Victor González y Yobany Gil.

Más entradas

Viceprimer ministro cubano intercambia sobre soberanía alimentaria en Unión de Reyes

26 de abril de 2026 Yaudel Rodríguez Vento

La Inteligencia artificial también embauca con hermoso sonido

26 de abril de 2026 Arnaldo Mirabal Hernández

Transferencias, apagones y precios elevados: La odisea de un cubano de a pie

26 de abril de 2026 Enrique Tirse Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *