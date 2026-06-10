Inicia prueba hidráulica en la Termoeléctrica Guiteras para su posible arranque

Tras la revisión de todos los cordones de soldaduras y áreas de amenaza en la caldera, los trabajadores de la Central Térmica Antonio Guiteras de Matanzas, iniciaron la prueba hidráulica que determinará el arranque.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, precisó que la comprobación tomará alrededor de seis horas, momento decisivo para dictaminar el trabajo y corregir algún punto de debilidad.

De ser favorable el control hidráulico, se dará paso al cierre de la caldera y al encendido, proceso que requiere otras seis horas a fin de alcanzar parámetros de trabajo, producir vapor útil y rodar turbina para incorporarse al sistema electroenergético nacional.

En la actualidad centenares de trabajadores se dedican al mantemiento de dicha avería, con alto grado de previsión sobre todo en el economizador, elemento que ha motivado las últimas salidas del mayor bloque unitario de la Isla.