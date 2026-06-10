Cuando el diálogo entre civilizaciones encuentra obstáculos

Este diez de junio se celebra el Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones, una fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover el entendimiento entre los pueblos. Sin embargo, esta conmemoración contrasta con la realidad que vive Cuba, sometida a una renovada escalada de presión por parte del gobierno de Estados Unidos. Mientras el mundo habla de diálogo, Washington apuesta por la asfixia económica, lo que plantea una interrogante: ¿cómo dialogar cuando una de las partes impone un cerco criminal?

La administración estadounidense intensificó su bloqueo contra la isla e incluyó medidas como la prohibición de suministro de petróleo y amenazas a navieras y países que cooperen con Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel denunció esta estrategia de «máxima presión», y el canciller Bruno Rodríguez la calificó como un intento de colapsar los servicios básicos para rendir al pueblo por hambre y enfermedad. Esta es la realidad que enfrenta Cuba a diario.

Frente a esta arremetida, Cuba no cierra las puertas al entendimiento. La isla mantiene una posición de principios basada en la resistencia pacífica, la solidaridad internacional y la vocación de diálogo. A lo largo de más de tres décadas, nuestro país ha presentado ante la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución para exigir el fin del bloqueo y cada vez obtiene el rechazo abrumador de la comunidad internacional.

Cuba apuesta por el diálogo, pero no como rendición. El gobierno cubano deja claro que está dispuesto a conversar sobre cualquier tema, siempre que sea sobre la base del respeto mutuo y sin condiciones humillantes. No se trata de aceptar imposiciones, sino de construir puentes entre naciones soberanas. Esa es la constante de la Revolución ante la hostilidad.

Mientras la administración republicana de Donald Trump alimenta un supuesto «expediente» para justificar sus agresiones, Cuba insiste en la vía diplomática. Países aliados como México reafirman su ayuda humanitaria, lo cual demuestra que el diálogo entre civilizaciones es posible cuando se antepone la vida de los pueblos. La solidaridad internacional resulta un escudo para Cuba.

Por eso, en este Día Internacional del Diálogo entre Civilizaciones, hacemos un llamado a la cordura. Si Estados Unidos realmente cree en el diálogo, que levante el bloqueo, que retire las sanciones y que permita que el pueblo cubano viva en paz. Cuba está lista para sentarse a la mesa.