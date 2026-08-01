Letras bajo el sol

El Verano con mi gente, en la Casa de Cultura Manuel Navarro Luna, en Jovellanos, convida cada martes a un refugio para la imaginación.

La institución cultural realiza el taller literario de la escritora Yoleidis Hernández Jiménez, quien ofrece a los asistentes un espacio para explorar la palabra escrita desde una perspectiva lúdica y creativa.

Esa iniciativa no solo busca perfeccionar técnicas narrativas, sino también despertar vocaciones entre los más jóvenes del municipio.

La actividad se articula con el homenaje a Juan Gualberto Gómez, realizado en la biblioteca municipal de Jovellanos.

Ambos proyectos comparten el espíritu de acercar la literatura a la comunidad para realzar el legado de figuras históricas a través del diálogo generacional.

La continuidad de estas propuestas demuestra el compromiso de las instituciones culturales con el hábito de la lectura en el territorio.

El taller de Yoleidis Hernández se distingue por su enfoque inclusivo y dinámico, donde la teoría se fusiona con ejercicios prácticos de escritura.

Los participantes exploran desde la poesía hasta el microrrelato, siempre guiados por la experiencia de la autora. Esta metodología logra captar la atención de adolescentes y niños de Jovellanos, quienes encuentran en el verano un momento propicio para desarrollar su sensibilidad artística.

De esta manera, el municipio consolida una temporada estival donde la cultura es protagonista, tejiendo puentes entre el pasado y el presente literario.

La articulación de estos espacios evidencia que el fomento de la lectura no es un evento aislado.