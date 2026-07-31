Inauguran tienda Doble Impacto en Matanzas

Este viernes quedó inaugurada oficialmente la tienda Doble Impacto, enclavada en el Centro Cultural Las Palmas, un espacio para quienes buscan material de oficina, escolar y confecciones con precios ajustados al mercado cambiario.

Se trata de una alianza entre la empresa Artex y la forma de gestión no estatal Doble Impacto. Así lo explicó Randy Febles Millán, director ejecutivo de Las Palmas, quien destacó el valor histórico de este sitio.

«La idea de la tienda surgió de rescatar ese espacio que estaba muy deteriorado y abandonado cuando nosotros llegamos ahí a Las Palmas, ya que siempre en otras épocas fue una tienda donde vendían material de oficina y escolar, confecciones y hasta electrodomésticos. Pero siempre fue una tienda de Artex conocida por muchos matanceros.»

La nueva tienda no solo recupera esa tradición comercial, sino que se moderniza. Según informó Aleideline Sanfiel, gerente de mercadotecnia y comunicadora de Artex ya están activadas las pasarelas de pago digital para facilitar las transacciones y los precios están en correspondencia con el mercado cambiario del país.

Además, cuentan con aseguramiento electroenergético mediante paneles solares, lo que garantiza su funcionamiento. Doble Impacto abre así sus puertas como un espacio renovado, sostenible y al servicio de los matanceros.