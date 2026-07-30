Cuba en los Centroamericanos en la jornada de este jueves

Cuba volvió a ratificar su tercer puesto en el medallero, al elevar su cosecha hasta los 16 títulos, las 18 preseas de plata y las 21 de bronce, para un total de 55. México ya sobrepasa ampliamente las 150 (65-51-37) y Colombia se encuentra a tres del centenar (36-37-24), también escapado y firme en su segundo escaño. Venezuela y República Dominicana sobrepasan a la Mayor de las Antillas en cuanto a la sumatoria de metales, con 74 y 57, respectivamente, aunque poseen cuatro y seis coronas menos en cada uno de esos casos. Por la Isla, los remeros cerraron su gran desempeño con un título en los ocho pares de remos cortos mixtos y subcampeonatos en los cuatro sin timonel de cada sexo. Reidy Cardona alcanzó los tres lauros máximos, el atleta más condecorado de la comitiva hasta el momento. Ricardo Delgado, basado en una apuesta tan heroica como insana, logró una remontada increíble en la Carrera por Puntos para subir al segundo escalón del podio en el Ómnium del ciclismo de pista. Asimismo, con marca personal, Andrea Becali tocó segunda en la Final A de los 100 metros estilo libre femenino, primera conquista de la natación, en una prueba donde también Laurent Estrada pulverizó su registro propio. El equipo mixto recurvo de tiro con arco, conformado por Hugo Franco y Larissa Pagán, venció por el bronce 5-1 a Panamá. El mismo Franco brindó una admirable batalla individual, pero quedó muy cerca de las premiaciones. La dupla mixta de raquetbol (Ana Cardentey y Maykel Moyet) cayó en semifinales, pero aseguró la presea de bronce. La fecha concluyó con una dolora derrota del voleibol en las semifinales ante Colombia por 2-3 (27-25, 19-25, 25-17, 19-25 y 12-15), pese a una gran actuación de Marlon Yant, autor de 17 unidades. Dominaron casi todas las métricas, excepto el bloqueo, pero una vez más no supieron sellar la tarea y cumplir con el cartel del mejor equipo del certamen. COMPETIDORES DE ESTA JORNADA

Este jueves debuta el balonmano masculino contra Guatemala y el equipo de fútbol Sub-20 hará lo propio ante la selección de Costa Rica. Las mujeres del hockey buscarán mantener el buen paso frente a Bermudas y las del softbol proseguirán en la ronda de consuelo delante de Venezuela.

Ambos binomios en el voleibol de playa afrontarán los cuartos de final: Maykelín Drik-Kailin Garrido vs Margarita López-Lolette Rodríguez (Nicaragua) y Damián Gómez-Eblis Veranes vs Julián Araya-Stanley Grant (Costa Rica). El combinado de sala debe conformarse con disputar el bronce ante México.

El ciclismo de pista estará representado por Maikel Cifrán en el Keirin, así como las duplas Karen Martínez-Marlies Mejías y Amed Marcos-Ricardo Delgado en la Madison.

COMPETIDORES DE ESTA JORNADA

Este jueves debuta el balonmano masculino contra Guatemala y el equipo de fútbol Sub-20 hará lo propio ante la selección de Costa Rica. Las mujeres del hockey buscarán mantener el buen paso frente a Bermudas y las del softbol proseguirán en la ronda de consuelo delante de Venezuela.

Ambos binomios en el voleibol de playa afrontarán los cuartos de final: Maykelín Drik-Kailin Garrido vs Margarita López-Lolette Rodríguez (Nicaragua) y Damián Gómez-Eblis Veranes vs Julián Araya-Stanley Grant (Costa Rica). El combinado de sala debe conformarse con disputar el bronce ante México.

El ciclismo de pista estará representado por Maikel Cifrán en el Keirin, así como las duplas Karen Martínez-Marlies Mejías y Amed Marcos-Ricardo Delgado en la Madison.

Anisley García y Prisis Ruiz unirán sus esfuerzos en la final sincronizada del trampolín a tres metros, perteneciente al clavado. Anisley volverá a salir de manera individual en su prueba predilecta, la plataforma a diez metros, al igual que Cynthia Cortina.

También en las piscinas, pero en la natación, Laurent Estrada se medirá en los 50 m espalda y Vladimir Hernández en los 800 libres, en su caso en una final directa.

En el patinaje de velocidad participarán en los 200 m de meta y contra meta Myleen Muñoz, entre las mujeres, y Delvis Prior, por los hombres. En los 5 000 por puntos estarán ese último, Dayán Millán y Amanda Vilches.

Tomada de Granma