Inauguran en Matanzas primer hogar de alimentación comunitaria

En el asentamiento El Campestre, en la afueras de la ciudad de Matanzas, se inauguró el primer hogar comunitario de la provincia para beneficiar a la población vulnerable de ese distante paraje.

El proyecto, liderado por Rebeca Garlobo Ramos, una vecina con amplia trayectoria en las labores a favor de esta comunidad, consiste en la creación de un comedor en un hogar familiar para brindar alimentos a precios módicos a los habitantes de escasos recursos de esa demarcación, perteneciente al consejo popular El valle.

Justo a orillas de la vía blanca que comunica a Matanzas con la capital cubana, emerge este poblado que experimentó en la jornada de ayer una escena inolvidable cuando varios de sus habitantes se sumaron a la tarea para apoyar el noble empeño.

Por el momento, al comedor asisten 10 comensales que refirieron su agredecimiento por este apoyo que contó con el respaldo de organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, la Dirección Provincial de Comercio, el Grupo Empresarial del propio sector, así las instancias gubernamentales.

A la inauguración de esta inciativa asistieron los principales directivos del Comercio, y funcionarios del Gobierno municipal.

Se espera que en el territorio matancero se inauguren una veintena de estos espacios comunitarios, para los cuales se destinarán equipos electrodomésticos junto a otro insumos y alimentos.