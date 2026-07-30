Detectan averías en zonas de difícil acceso de la Termoeléctrica Antonio Guiteras

Tras la prueba neumática a la caldera de la Central Térmica Antonio Guiteras de esta ciudad yumurina se detectaron averías en una zona de difícil acceso del recalentador de baja temperatura.

Las acciones correctivas inmediatas contarán con el apoyo de soldadores especializados y efectivos de los distritos de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas de Felton, Santa Cruz, Cienfuegos, así como de la Base Central de Reparaciones, la Unidad de Servicios Técnicos y del Taller Nacional de Mecánica.

Directivos de la Unión eléctrica confirmaron que en el más favorable panorama, se espera mañana la culminación de los trabajos para retomar la prueba hidráulica que daría el visto bueno en aras de iniciar el arranque.

El contexto energético de hoy resulta complejo, ante la salida del sistema de una unidad de El Mariel y la número tres de Cienfuegos, para un déficit superior a los 2 200 Megavatios en el horario de máxima demanda.

Sin embargo, especialistas del tema consideran muy posible la entrada de dos unidades durante la próxima madrugada, lo que significa una inyección de no menos de 200 Megavatios, para garantizar una leve mejoría.