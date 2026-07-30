31 de julio de 2026

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EEUU bloquea el envío de más de 7 000 contenedores con alimentos y medicinas hacia Cuba, denuncia vice primer ministro

30 de julio de 2026 Redacción Radio26

El vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Óscar Pérez-Oliva Fraga, denunció este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que actualmente se intenta impedir el arribo a Cuba de más de 7 000 contenedores retenidos en distintos puertos del Caribe, cargados con mercancías adquiridas lícitamente por el país conforme a las normas del comercio internacional.

Pérez-Oliva Fraga precisó que esos contenedores transportan alimentos, recursos para el programa de transformación de la matriz energética, insumos para el suministro de agua potable —del que carecen a diario más de 3 millones de cubanos— y medicamentos vitales para salvar vidas.

El vice primer ministro responsabilizó directamente a quienes intentan impedir el arribo de esta mercancía, a quienes “permanecen impasibles permitiendo que este genocidio se cometa” y a quienes se pliegan a los intereses de Estados Unidos en este propósito, por la eventual pérdida de vidas inocentes.

Yo quería aprovechar la ocasión para responsabilizar a los que tratan de impedir el arribo de esta mercancía, a los que permanecen impasibles permitiendo que este genocidio se cometa y a los que se pliegan a los intereses de los Estados Unidos en este propósito, responsabilizar por la pérdida de vidas inocentes”, afirmó el ministro durante su intervención.

Tomada de Cubadebate

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