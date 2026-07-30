Cubacabana al desnudo

El objetivo primario de la escritura, así como la polarización de las clases sociales en la sociedad cubana actual, constituyeron algunos de los tópicos que se discutieron en la más reciente edición del espacio El Libro Inédito.

La cita, que brinda un momento de intercambio entre el autor y sus lectores, contó con la presencia del matancero recientemente galardonado con el Premio Celestino, Humberto Fuentes.

El invitado, quien fuese agasajado con dicho reconocimiento en la categoría de Cuento con su libro Cubacabana, dialogó con el conductor de la tertulia, Alfredo Zaldívar, acerca de este reconocido volumen.

El texto está conformado por doce relatos que abordan, desde la ficción, situaciones vividas en la Cuba post-pandémica y la de nuestros días presentes.

El mismo está dedicado a su coterráneo y colega del campo, Francisco López Sacha, por el legado que dejó en él, así como en el resto de alumnos a los cuales instruyó en su taller de técnicas narrativas.

<Gracias a sus consejos logré darle forma a conflictos que antes sentía que no estaba lo suficientemente preparado para concretar>, expresó el también periodista.

A pesar de que tales historias acontecen en escenarios locales también hay guiños a temáticas universales y muy humanas como la soledad y el amor.

El autor trabaja a través de sus luces y sombras, el día a día del país donde viven él y sus seres cercanos, al mismo tiempo que expone una lucha moral de contrarios, una representación de la polaridad en las clases sociales.

Sobre lo que significó para él ser apreciado por el certamen de alcance nacional, explicó que la noticia fue más especial debido a que resulta el cuarto matancero consecutivo que lo merece.

Añadió además que de la Editorial La Luz, vinculada a dicho concurso, se han publicados importantes textos que desde la visualidad hasta la composición toma como referentes en su propia obra.

La sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia de Matanzas acoge como es habitual este conversatorio con el fin de recibir a las promesas de la Literatura en el territorio.