Presentación de editoriales matanceras en Feria del Libro de La Habana
También se rendirá homenaje a Marilyn Bobes, poeta y narradora multipremiada y José Bell Lara, sociólogo e investigador de referencia en el pensamiento social cubano.
Estas dos figuras destacadas de las letras cubanas contemporáneas junto a Fidel Castro, con su extensa obra discursiva y periodística, junto a libros escritos sobre su vida e impronta, forman parte del reconocimiento especial del evento cultural en su edición 34, el cual se convertirá en espacio de confluencia para compartir, dialogar y combinar distintas formas de producción y análisis literario.
Será una nueva oportunidad de reunir a autores, editores, lectores y público en general para promover la lectura, con la premisa martiana de Leer es crecer.
Presentaciones de Aldabón:
1- Bazar de Babilonia, Náthaly Hernández Chávez.
2. Las Otras, Yanetsy Ariste.
3. Cubanomicon, Boris Luis Alonso.
4. ARS Longa, Hanoy González Mesa.
5. Obras mayores y menores de Arsenio Pérez La O, Miguel Montero.
6. Por las esquinas del mar, Noel Oliva.
7. Los dos príncipes, María Laura Germán.
8. Otras experiencias y motivaciones de jóvenes cubanos, Liset López Francisco.