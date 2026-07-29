Presentación de editoriales matanceras en Feria del Libro de La Habana

El próximo día 12 se presentarán las editoriales matanceras en la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, que se realizará del 11 al 16 de agosto venidero en la Estación Cultural, ubicada en la calle Línea entre 18 y 20, en el municipio Plaza de la Revolución.

En información a este medio de Efrahim Pérez Izquierdo, director del Centro provincial del Libro y la Literatura, conocimos que nuestras obras se presentarán en tres horarios: a las 11:00 am, Vigía; a las 2:00 de la tarde, Aldabón y a las 3:00 Ediciones Matanzas.