29 de julio de 2026

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Presentación de editoriales matanceras en Feria del Libro de La Habana

29 de julio de 2026 María Elena Bayón Mayor
Nuestras obras se presentarán en tres horarios: a las 11:00 am, Vigía; a las 2:00 de la tarde, Aldabón y a las 3:00 Ediciones Matanzas.nuestras obras se presentarán en tres horarios: a las 11:00 am, Vigía; a las 2:00 de la tarde, Aldabón y a las 3:00 Ediciones Matanzas
El próximo día 12 se presentarán las editoriales matanceras en la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, que se realizará del 11 al 16 de agosto venidero en la Estación Cultural, ubicada en la calle Línea entre 18 y 20, en el municipio Plaza de la Revolución.
En información a este medio de Efrahim Pérez Izquierdo, director del Centro provincial del Libro y la Literatura, conocimos que nuestras obras se presentarán en tres horarios: a las 11:00 am, Vigía; a las 2:00 de la tarde, Aldabón y a las 3:00 Ediciones Matanzas.
También apuntó Pérez Izquierdo que en cuanto a la editorial de la Asociación Hermanos Saíz, llevará ocho títulos, seis de temática juvenil y dos relacionados con la grey infantil. Por su parte, Ediciones Matanzas contará con 25 novedades en diversos géneros, entre los que sobresale la poesía, que incluye libros premiados en eventos nacionales e internacionales.En el recinto ferial estarán con sus obras 23 editoriales pertenecientes al sistema territorial, una idea llevada a efecto a principios del milenio por el Comandante en Jefe, a quien se le dedica la mayor fiesta de las letras del país en el centenario de su nacimiento.

También se rendirá homenaje a Marilyn Bobes, poeta y narradora multipremiada y José Bell Lara, sociólogo e investigador de referencia en el pensamiento social cubano.

Estas dos figuras destacadas de las letras cubanas contemporáneas junto a Fidel Castro, con su extensa obra discursiva y periodística, junto a libros escritos sobre su vida e impronta, forman parte del reconocimiento especial del evento cultural en su edición 34, el cual se convertirá en espacio de confluencia para compartir, dialogar y combinar distintas formas de producción y análisis literario.

Será una nueva oportunidad de reunir a autores, editores, lectores y público en general para promover la lectura, con la premisa martiana de Leer es crecer.

Presentaciones de Aldabón:
1- Bazar de Babilonia, Náthaly Hernández Chávez.
2. Las Otras, Yanetsy Ariste.
3. Cubanomicon, Boris Luis Alonso.
4. ARS Longa, Hanoy González Mesa.
5. Obras mayores y menores de Arsenio Pérez La O, Miguel Montero.
6. Por las esquinas del mar, Noel Oliva.
7. Los dos príncipes, María Laura Germán.
8. Otras experiencias y motivaciones de jóvenes cubanos, Liset López Francisco.

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