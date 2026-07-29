Jovellanenses brillan en Santo Domingo 2026

Los atletas de Matanzas continúan destacando en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, sumando nuevas preseas para el medallero cubano.

El judoca Andy Granda, natural de Jovellanos, y el taekwondista Kelvin Calderón, oriundo de Coliseo, subieron al podio en sus respectivas disciplinas, en una jornada que reafirma el talento deportivo de la región.

El judoca Andy Granda (+100 kg) cerró con broche de oro la actuación del judo cubano este lunes. En una final disputada ante el dominicano José Nova, el matancero logró imponerse por ippon después de acumular dos shidos en contra, demostrando su temple y calidad.

Con este título Granda suma su tercer oro en Juegos Centroamericanos, además de una plata obtenida en Veracruz 2014, consolidándose como una figura indiscutible del deporte cubano.

Por su parte, Kelvin Calderón aportó una medalla de bronce en la categoría de 80 kg del taekwondo. Logró subir al podio en una competencia que reunió a los mejores exponentes de la región. La actuación de Calderón se suma al exitoso desempeño de la delegación cubana en estos juegos, que ya acumula diez medallas de oro, siete de plata y 15 de bronce, manteniendo a la Isla en el tercer puesto del medallero general.

Estos resultados se enmarcan en la destacada actuación del judo cubano, que ha sido uno de los pilares de la delegación en Santo Domingo 2026, con seis títulos y cuatro bronces en el torneo individual.

La participación de los jovellanenses Andy Granda y Kelvin Calderón refleja el compromiso y la preparación de los atletas matanceros, que continúan escribiendo páginas de gloria para el deporte cubano en la justa regional que se celebra en República Dominicana.