Celadores de líneas eléctricas: una necesidad

En Cuba, a estos trabajadores se les conoce más comúnmente como celadores o veladores de líneas. Son esenciales para la «vitalidad» del sistema eléctrico. Aunque esta plaza cumple diferentes funciones, en esta ocasión me referiré a aquellos cuya misión es velar y comunicar el estado físico de las líneas eléctricas, incluyendo transformadores, postes y el soporte técnico asociado.

Son los encargados de la supervisión y de informar sobre las anomalías observadas en las líneas de transmisión. Su labor principal consiste en la inspección constante de los tendidos eléctricos para adelantarse a cualquier desperfecto que pueda amenazar la estabilidad del servicio.

Conocí a celadores a quienes les correspondía mi barrio; pasaban frecuentemente observando. De inmediato comunicaban el desperfecto y este se solucionaba con prontitud.

Detectar una posible falla a tiempo elimina daños materiales mayores. Unos ejemplos pueden ilustrar la importancia de los celadores o veladores.

En la calle 344 del reparto matancero Armando Mestre los cables tienen tanto bejuco entrelazado que están cediendo, con peligro para cualquier transeúnte y posibles pérdidas materiales que se podrían evitar.

De igual forma, en el tendido que pasa frente al estadio Victoria de Girón, hay un poste donde el bejuco une los cables. También en ese tramo, el follaje de los árboles «coquetea» con los cables. En el tendido que está entre el estadio y el reparto Armando Mestre hay una línea donde, desde hace mucho tiempo, uno de los aislantes de un poste cuelga del cable. Esta imagen se generaliza en muchos sitios de la provincia.

Recordemos que estamos en temporada ciclónica y este es uno de los puntos que deben estar resueltos antes de que llegue un huracán. Mi pregunta es: ¿hay o no celadores de lineas en Matanzas?