29 de julio de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Te ConTé, tertulia necesaria para este verano

29 de julio de 2026 Lizt Lauren García Hoyos
Dicho espacio, dedicado desde sus inicios a los maestros Bonifacio Byrne y Carilda Oliver Labra, tuvo como tema en esta ocasión el sombrero
La casa social de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Matanzas, como es habitual, los penúltimos martes de cada mes impulsó la peña de narración oral, Te ConTé, que imparten las narradoras yumurinas «Mamita» de León e Ileana Hernández.
Dicho espacio, dedicado desde sus inicios a los maestros Bonifacio Byrne y Carilda Oliver Labra, tuvo como tema en esta ocasión el sombrero, artículo de vestir que siempre ha acompañado nuestra cultura.
Las anfitrionas del programa abordaron en esta edición la nombrada temática debido a la estación de verano y la protección que ofrece este objeto durante esta temporada.
La velada vespertina contó con 63 asistentes, entre los que se destacaron, Conchita Torres y su grupo, Mercy Llanos y una representación de trabajadores del museo Palacio de Junco y la biblioteca Gener y Del Monte.
Este momento especial donde confluyen distintas generaciones para compartir riquezas culturales, convierte las anécdotas y enseñanzas en libros en los cuales hojear las memorias de la urbe.

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