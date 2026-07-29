29 de julio de 2026

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Sistemas fotovoltaicos favorecen asistencia emergente y urgente de Salud en Matanzas (audio)

29 de julio de 2026 Dunia Bermúdez Sañudo
Unos 117 sistemas fotovoltaicos se han instalado en centros sanitarios de la provincia de Matanzas para favorecer la asistencia emergente y urgente

Unos 117 sistemas fotovoltaicos se han instalado en centros sanitarios de la provincia de Matanzas para favorecer la asistencia emergente y urgente.

De igual forma se sumaron a la red del sistema de telemedicina, conectados con instituciones nacionales del sector y el propio Ministerio, el hospital provincial Faustino Pérez Hernández y el pediátrico matancero Eliseo Noel Caamaño.

En los próximos días se pretende adicionar el hospital materno José Ramón López Tabrane, así explica José Santos Chaviano, jefe de gestión sanitaria en la Dirección General de Salud Pública en la provincia de Matanzas.

 

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