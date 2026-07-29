Reabrirá sus puertas centro cultural Las Palmas

El centro cultural Las Palmas se prepara para reabrir sus puertas con un rediseño integral que promete sorprender.

Así lo confirmó Aleideline Sanfield, comunicadora de Artex Matanzas, quien detalló los preparativos del colectivo para esta reapertura.

«Las Palmas ha sido siempre un centro muy popular en su barriada, porque ha tenido un diseño muy interesante para los niños, sobre todo los fines de semana, y también para los adultos con tardes temáticas. La población matancera está esperando con ansias esta reinauguración».

Sanfield explicó que el centro mantendrá sus espacios infantiles y las tardes temáticas con música campesina, mexicana y grabada, además de la peña de Figurarte, que nació allí, pero la novedad no termina en lo cultural.

«Ahora mismo estamos trabajando en el montaje de los paneles solares. Eso es todo un proceso que lleva muchos detalles para poderlo mantener en activo, y va a ser un beneficio también para mantener los servicios más allá con los espacios nocturno».

El talento artístico también será diverso, junto a proyectos socioculturales y artistas independientes se integrará el talento aficionado en coordinación con el Centro provincial de Casas de Cultura, y para completar la experiencia la oferta gastronómica se renueva.

Un centro que renace, con energía limpia y propuestas para todos. Las Palmas se prepara para volver a ser punto de encuentro familiar en Matanzas.