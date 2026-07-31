Presidente de Colombia realizará visita oficial a Cuba  

El presidente de la República de Colombia, Excmo. Sr. Gustavo Petro Urrego, realizará una visita oficial a la República de Cuba del 31 de julio al 1ro. de agosto, en atención a la invitación cursada por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Cuba y Colombia mantienen estrechos lazos de amistad, basados en el respeto mutuo y la cooperación en diversos ámbitos, en el interés de fortalecer las relaciones bilaterales en beneficio de ambos países y pueblos.

La visita oficial constituirá una oportunidad para reafirmar el compromiso común con la integración latinoamericana y caribeña, la paz, el multilateralismo y el desarrollo sostenible.