31 de julio de 2026

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Instalan sistema de riego solar en Jovellanos

31 de julio de 2026 Yannier Delgado Díaz
JOVELLANOS.-En más de 20 entidades agrícolas de este municipio se realiza el cambio en sus sistemas de riego tradicionales por nuevos accionados con energía solar como parte del cambio de matriz energética en la provincia.

JOVELLANOS.-En más de 20 entidades agrícolas de este municipio se realiza el cambio en sus sistemas de riego tradicionales por nuevos accionados con energía solar como parte del cambio de matriz energética en la provincia.

La energía renovable se impulsa en la Empresa Lenin y la Unidad Básica de Producción Cooperativa La Alcancía, ambas visitadas por el presidente Miguel Díaz-Canel en un recorrido por el territorio.

Esta última presenta resultados con la instalación, a la que se suman otras experiencias exitosas en las fincas El Mamey y la ubicada en la comunidad La Isabel, conocida como La Esperanza.

Las mismas operan con sistemas semiestacionarios de riego por aspersión alimentados con paneles fotovoltaicos.

También en la Cooperativa de Créditos y Servicios Julio Antonio Mella impulsan esta tecnología en la producción de hortalizas, mientras que la finca Laborit, del productor Dayán Lantigua Llanes, se encuentra en proceso de instalación para el beneficio de los cultivos.

Uno de los actores importantes en esta transformación de la matriz energética es el proyecto «Ella También Produce», que apoyado por CARE Canadá respalda la iniciativa del territorio y la provincia facilitando la instalación de estos nuevos sistemas en 20 fincas asociadas, con 15 de ellos en funcionamiento.

La implementación de estos mecanismos es clave para la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible, reduciendo costos energéticos y apoyando el liderazgo femenino en la producción agrícola del municipio.

Se espera que estas experiencias se extiendan a más cooperativas del territorio.

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