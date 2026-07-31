Preselección matancera finaliza segunda semana de entrenamiento 

Los integrantes de la preselección matancera de béisbol con vistas a integrar la nómina de los Cocodrilos de Matanzas a la 65.ª Serie Nacional concluyeron su segunda semana de entrenamiento en las instalaciones de la Universidad de Matanzas.

Entre las noticias que trajo esta segunda semana de entrenamiento estuvo la ratificación por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en Matanzas, en conjunto con la comisión provincial de la disciplina del estratega Armando Ferrer Ruz como director del plantel para la venidera contienda beisbolera.

Los vigentes monarcas nacionales del deporte del bate y la pelota orientaron las jornadas de preparación a realizar ejercicios de mecánica defensiva y ofensiva y continuaron el trabajo en el gimnasio con vistas a alcanzar la mejor forma física de los atletas.

Según confirmó la dirección de la novena local, los preseleccionados complementarán siete semanas de entrenamientos en las instalaciones de la casa de altos estudios yumurina y el trabajo en el estadio Victoria de Girón se realizará en la medida en que tanto lanzadores como jugadores lo requieran.

Luego de un resultado por debajo de lo esperado en la Liga Élite de béisbol cubano, en la que finalizaron en el último puesto entre los participantes, los reptiles encaran la preparación para el principal espectáculo deportivo nacional con el objetivo de revalidar el título del pasado campeonato.