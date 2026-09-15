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La FEU renueva su savia en la Universidad de Matanzas

15 de septiembre de 2026 George Carlos Roger Suárez
Para los jóvenes matanceros que esta jornada recibieron su carné el reto será sostener con hechos concretos, dentro y fuera de las aulas, una membresía que se presenta como heredera de más de cien años de historia cubana

Con la entrega simbólica del carné que los acredita como miembros de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), decenas de jóvenes de primer año del curso diurno de la Universidad de Matanzas ingresaron oficialmente a la organización estudiantil más longeva de Cuba.

El acto tuvo lugar en la Escuela provincial de Preparación para la Defensa, como parte de la conmemoración por el 104 aniversario de fundada la FEU.

Para los recién graduados de preuniversitario, el gesto significó mucho más que un trámite formal: representa el ingreso a una estructura que agrupa a más de 110 mil estudiantes en toda la Isla y que, desde su creación, está ligada a los momentos más decisivos de la historia universitaria y nacional cubana.

Más allá del carné, el acto busca transmitir a los jóvenes un sentido de continuidad: la idea de que se incorporan a una organización que ha atravesado distintas etapas de la vida nacional y que hoy reclama de sus nuevos miembros un papel activo en la vida universitaria y en los procesos de transformación social que se le asignan.

Para los jóvenes matanceros que esta jornada recibieron su carné el reto será sostener con hechos concretos, dentro y fuera de las aulas, una membresía que se presenta como heredera de más de cien años de historia cubana.

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