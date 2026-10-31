Atlético de Madrid asalta el liderato de la Liga

El Atlético de Madrid se colocó provisionalmente en la cima de LaLiga tras vencer 2 goles por cero al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia.

El conjunto rojiblanco consiguió tres puntos importantes en una jornada que puede marcar el rumbo de la lucha por el campeonato. Con este resultado, los colchoneros meten presión a sus principales rivales en la disputa por el primer puesto.

Esta victoria permite al equipo dirigido por Diego Simeone alcanzar momentáneamente el liderato, a la espera de los compromisos del FC Barcelona y el Real Madrid.

La lucha por la primera posición está al rojo vivo. Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid mantienen una disputa directa por el liderato, con diferencias que pueden cambiar después de cada jornada.

Con su triunfo ante el Levante, el Atlético da un golpe sobre la mesa y demuestra que también quiere protagonismo en la pelea por el título.